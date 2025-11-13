В Москве объявили «желтый» уровень погодной опасности с 14 по 16 ноября

С 14 по 16 ноября в Москве и области будет действовать «желтый» уровень погодной опасности. Об этом сообщил Гидрометцентр России.

Так, 14 ноября с 00:00 до 15 ноября 00:00 в столице и Подмосковье ожидается ветер с порывами до 15 м/с.

С 00:00 15 ноября по 21:00 16 ноября в московском регионе будет действовать «желтый» уровень погодной опасности из-за прогнозируемой низкой температуры — ожидается переход через 0°C. В ночь на 16 ноября похолодает уже до -5°C.

В период с 00:00 15 ноября по 23:00 16 ноября предупреждение действует также из-за снега и обледенения. В эти дни специалисты прогнозируют осадки в виде дождя, переходящие днем 15 ноября в мокрый снег. На дорогах обещают гололед.

До этого в Москве была зафиксирована одна из самых теплых ночей октября за 65 лет. По словам главного специалиста столичного метеобюро Татьяны Поздняковой, рекорд был зафиксирован в ночь на 25 октября с минимальной температурой воздуха +8,6°C. За всю историю наблюдений с 1948 года только в 2006 году температура была выше: тогда воздух прогрелся до +9,9°C.

