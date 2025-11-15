«Афериста из Tinder» освободили из грузинской тюрьмы

«Аферист из Tinder» Леваев вышел из тюрьмы в Грузии без залога

Израильский мошенник Саймон Леваев, о котором американский стриминговый сервис Netflix снял документальный фильм «Аферист из Tinder» («Tinder Swindler»), вышел на свободу, сообщает Sputnik.

Как рассказала адвокат Леваева Мариам Кублашвили, ее подопечного освободили без залога и экстрадиции.

Леваева задержали в Батуми в сентябре при попытке пересечения границы по запросу Германии, которая, однако, не стала добиваться экстрадиции мужчины.

В 2022 году Netflix выпустил фильм «Аферист из Tinder», в котором рассказал о женщинах, пострадавших от мошенничества Леваева. Тот выдавал себя за состоятельного человека и, войдя в доверие, начинал угрожать женщинам. В 2019 году его задержали в Греции с фальшивым паспортом и экстрадировали в Израиль.

До этого другому аферисту Надиру Абулову заочно вынесли приговор по десяти эпизодам мошенничества. По информации следствия, Абулов похищал у женщин крупные суммы, используя свои мошеннические схемы.

Ранее сообщалось, что мошенники начали атаковать девушек в день рождения через «доставку подарков».