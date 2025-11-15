На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Минздрав России сообщил о пострадавших в ДТП в Пермском крае, находящихся на лечении

Минздрав РФ: в больницах Перми находятся 12 пострадавших в ДТП с автобусом
Прокуратура Пермского края

На лечении в больницах Перми находятся 12 пострадавших в ДТП с микроавтобусом. Об этом ТАСС сообщили в Минздраве России.

В министерстве отметили, что среди пострадавших есть один ребенок.

До этого министр здравоохранения Прикамья Анастасия Крутень в своем Telegram-канале рассказала о состоянии пострадавших в ДТП в Пермском крае. По ее словам, семь пострадавших находятся в тяжелом состоянии, еще пять — в состоянии средней степени тяжести.

Она отметила, что все пациенты, «получают необходимую медицинскую помощь в условиях пермских стационаров».

До этого было возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг после ДТП с микроавтобусом в Пермском крае. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета. С места происшествия были изъяты видеорегистраторы и тахографы. В СК пояснили, что найденные улики могут иметь доказательное значение.

По предварительным данным, водитель микроавтобуса «Соболь» выехал на встречную полосу на трассе Пермь — Шадейка и столкнулся с грузовиком. В результате столкновения не выжили семь человек, среди которых есть несовершеннолетний.

В Подмосковье на Калужском шоссе ДТП парализовало движение в сторону области.

