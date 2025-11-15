На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В минздраве рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Пермском крае

Минздрав: семь пострадавших в ДТП под Кунгуром находятся в тяжелом состоянии
true
true
true

В результате ДТП с автобусом в Пермском крае пострадали 12 человек. Семь пострадавших находятся в тяжелом состоянии, еще пять — в состоянии средней степени тяжести, сообщила министр здравоохранения Прикамья Анастасия Крутень в своем Telegram-канале.

Она отметила, что все пациенты, среди которых один ребенок, «получают необходимую медицинскую помощь в условиях пермских стационаров».

До этого было возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг после ДТП с микроавтобусом в Пермском крае. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

По предварительным данным, водитель микроавтобуса «Соболь» выехал на встречную полосу на трассе Пермь — Шадейка и столкнулся с грузовиком. В результате столкновения не выжили семь человек, среди которых есть несовершеннолетний.

Происшествие произошло в пятницу, 14 ноября.

Ранее названо число россиян, серьезно пострадавших в ДТП в Египте.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами