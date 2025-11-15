В минздраве рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Пермском крае

Минздрав: семь пострадавших в ДТП под Кунгуром находятся в тяжелом состоянии

В результате ДТП с автобусом в Пермском крае пострадали 12 человек. Семь пострадавших находятся в тяжелом состоянии, еще пять — в состоянии средней степени тяжести, сообщила министр здравоохранения Прикамья Анастасия Крутень в своем Telegram-канале.

Она отметила, что все пациенты, среди которых один ребенок, «получают необходимую медицинскую помощь в условиях пермских стационаров».

До этого было возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг после ДТП с микроавтобусом в Пермском крае. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

По предварительным данным, водитель микроавтобуса «Соболь» выехал на встречную полосу на трассе Пермь — Шадейка и столкнулся с грузовиком. В результате столкновения не выжили семь человек, среди которых есть несовершеннолетний.

Происшествие произошло в пятницу, 14 ноября.

