В минздраве рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Пермском крае

В результате ДТП с автобусом в Пермском крае пострадали 12 человек. Семь пострадавших находятся в тяжелом состоянии, еще пять — в состоянии средней степени тяжести, сообщила министр здравоохранения Прикамья Анастасия Крутень в своем Telegram-канале.
Она отметила, что все пациенты, среди которых один ребенок, «получают необходимую медицинскую помощь в условиях пермских стационаров».
До этого было возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг после ДТП с микроавтобусом в Пермском крае. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.
По предварительным данным, водитель микроавтобуса «Соболь» выехал на встречную полосу на трассе Пермь — Шадейка и столкнулся с грузовиком. В результате столкновения не выжили семь человек, среди которых есть несовершеннолетний.
Происшествие произошло в пятницу, 14 ноября.
