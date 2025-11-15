На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Подмосковье серьезное ДТП парализовало движение

В Подмосковье на Калужском шоссе ДТП парализовало движение в сторону области
true
true
true
close
FotoDax/Shutterstock/FOTODOM

В городе Троицк Московской области авария затруднила движение. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство «Москва».

«Легковой Volkswagen врезался в столб. Одна полоса по направлению в область перекрыта», — говорится в публикации.

По информации канала, авария произошла на Калужском шоссе. В результате ДТП человек получил травмы, несовместимые с жизнью, еще один – пострадал.

До этого в Забайкалье автобус с людьми опрокинулся на проезжей части из-за коровы. Несколько человек получили травмы. По словам пассажира, причиной аварии стало животное, которое выбежало на трассу: водитель пытался его объехать, но из-за скользкой дороги улетел в кювет. В настоящее время на месте ДТП работают правоохранители, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего. Кроме того, сейчас пассажиры ждут транспорт, который доставит их на работу. По прибытии на место пассажиров осмотрят врачи, чтобы исключить травмы, которым люди могли не придать значения.

Ранее автомобиль с челябинцами подлетел в момент серьезного ДТП, и это попало на видео.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами