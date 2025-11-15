В Подмосковье серьезное ДТП парализовало движение

В Подмосковье на Калужском шоссе ДТП парализовало движение в сторону области

В городе Троицк Московской области авария затруднила движение. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство «Москва».

«Легковой Volkswagen врезался в столб. Одна полоса по направлению в область перекрыта», — говорится в публикации.

По информации канала, авария произошла на Калужском шоссе. В результате ДТП человек получил травмы, несовместимые с жизнью, еще один – пострадал.

До этого в Забайкалье автобус с людьми опрокинулся на проезжей части из-за коровы. Несколько человек получили травмы. По словам пассажира, причиной аварии стало животное, которое выбежало на трассу: водитель пытался его объехать, но из-за скользкой дороги улетел в кювет. В настоящее время на месте ДТП работают правоохранители, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего. Кроме того, сейчас пассажиры ждут транспорт, который доставит их на работу. По прибытии на место пассажиров осмотрят врачи, чтобы исключить травмы, которым люди могли не придать значения.

Ранее автомобиль с челябинцами подлетел в момент серьезного ДТП, и это попало на видео.