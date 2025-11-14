В Пермском крае пассажирский автобус столкнулся с грузовиком

В Прикамье 6 человек погибли в ДТП с микроавтобусом и грузовиком

В Кунгурском муниципальном округе Пермского края произошло столкновение микроавтобуса и грузового автомобиля. В результате столкновения погибли 6 человек, 15 человек пострадали, пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

«На 55-м км дороги Р-243 Кострома - Шарья-Киров-Пермь произошло столкновение грузового автомобиля и рейсового пассажирского микроавтобуса «ГАЗель Next», — сказал собеседник агентства, добавив, что 6 человек погибли и 15 пострадали.

Telegram-канал Baza сообщает о семи погибших.

В пресс-службе СУ СК по региону сообщили, что среди погибших есть несовершеннолетний.

Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил министру здравоохранения региона Анастасии Крутень оказать всю необходимую помощь пострадавшим.

«Выражаю соболезнования родным», — написал губернатор.

