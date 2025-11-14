В Пермском крае возбудили уголовное дело после смертельного ДТП

Уголовное дело об оказании небезопасных услуг возбуждено после ДТП с микроавтобусом в Пермском крае. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

По предварительным данным, водитель микроавтобуса «Соболь» выехал на встречную полосу на трассе Пермь — Шадейка и столкнулся с грузовиком. В результате аварии есть погибшие, среди которых один несовершеннолетний, пострадавшие госпитализированы.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц)», — сообщили в СК.

В пятницу в Кунгурском муниципальном округе произошло столкновение микроавтобуса и грузового автомобиля. В результате столкновения не выжили шесть человек. В пресс-службе СУ СК по региону сообщили, что среди погибших есть несовершеннолетний.

