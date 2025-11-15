На Украине объявили воздушную тревогу

Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины. Об этом говорят данные официального ресурса для оповещения населения, передает ТАСС.

Отмечается, что сначала сирены зазвучали в Киеве, а затем в течение одной минуты воздушная тревога была распространена на все регионы Украины.

Ночью 15 ноября в украинском городе Днепре (бывший Днепропетровск) произошли серии взрывов на фоне объявленной воздушной тревоги.

До этого в министерстве обороны РФ сообщили, что Вооруженные силы России в ночь на 14 ноября нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», а также ударными беспилотными летательными аппаратами, по объектам военно-промышленного комплекса и энергетики Украины, обеспечивающим их работу.

По информации военного блогера Юрия Подоляки, российские войска поразили все ТЭЦ в Киеве и использовали новую тактику в применении БПЛА, пуская дроны на сверхмалой высоте.

