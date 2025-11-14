На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Минобороны РФ подтвердили удары по военным объектам Украины

МО: ВС РФ ударили «Кинжалами» по военным объектам Украины в ответ на теракты
Евгений Биятов/РИА Новости

Вооруженные силы России ударили высокоточным оружием большой дальности, в том числе ракетами «Кинжал» и ударными беспилотниками, по объектам военно-промышленного комплекса и энергетики Украины, обеспечивающим их работу. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны РФ в Telegram-канале.

Кроме того, в течение недели российские войска нанесли массированный и пять групповых ударов, в результате которых уничтожены предприятия военной промышленности Украины и объекты газо-энергетического комплекса, обеспечивавшие их работу, транспортная инфраструктура, используемая в интересах вооруженных сил страны, военные аэродромы, места хранения и подготовки к запуску дронов, а также пункты временной дислокации военнослужащих и иностранных наемников.

Незадолго до этого военный блогер Юрий Подоляка сообщал, что Россия поразила все ТЭЦ в Киеве и использовала новую тактику в применении дронов, пуская аппараты на сверхмалой высоте.

В ночь на 14 ноября в Киеве не менее шести раз произошли взрывы на фоне воздушной тревоги.

Ранее в Госдуме объяснили, зачем ВС РФ бьют по энергетике Украины.

