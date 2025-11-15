В Днепре произошли серии взрывов

В украинском городе Днепр (бывший Днепропетровск) произошли серии взрывов на фоне объявленной воздушной тревоги. Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное».

Подробностей не приводится.

Накануне в министерстве обороны РФ сообщили, что Вооруженные силы России в ночь на 14 ноября нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», а также ударными беспилотными летательными аппаратами, по объектам военно-промышленного комплекса и энергетики Украины, обеспечивающим их работу.

По информации военного блогера Юрия Подоляки, российские войска поразили все ТЭЦ в Киеве и использовали новую тактику в применении БПЛА, пуская дроны на сверхмалой высоте. В ночь на 14 ноября в украинской столице не менее шести раз произошли взрывы.

Ранее в Госдуме объяснили, зачем ВС РФ бьют по энергетике Украины.