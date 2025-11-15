Аэропорт Тамбова возобновил работу

В аэропорту Тамбова сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов

В аэропорту сняли ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом в Telegram-канале сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артем Кореняко.

«Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал он.

По словам Кореняко, ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов.

До этого прием и отправку самолетов возобновили четыре российских аэропорта: в Уфе, Казани, Нижнекамске и Ижевске.

Воздушные гавани в Нижнекамске, Казани и Уфе приостановили прием и отправку самолетов в ночь на 15 ноября примерно в 2:57 мск. В аэропорту Ижевска ограничения ввели в 5:31 мск.

Ночью и утром 14 ноября в 11 российских аэропортах ввели ограничения на прием и отправку самолетов. План «Ковер» объявили в воздушных гаванях Пензы, Самары, Волгограда, Оренбурга, Геленджика, Краснодара, Уфы, Тамбова, Нижнекамска, Саратова и Казани.

План «Ковер» — это режим закрытого неба для всех летательных аппаратов. В том числе в его рамках экипажам всех находящихся в небе самолетов и вертолетов поступает приказ немедленно посадить воздушное судно или вывести его из определенной зоны. Существует множество причин для введения плана «Ковер», включая внезапное изменение погодных условий и атаки беспилотников.

Ранее на территории аэропорта в Орле нашли учебные авиабомбы.