Еще один российский аэропорт приостановил работу

В аэропорту Ижевска ввели временные ограничения на прием и отправку воздушных судов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

По его словам, соответствующие меры были предприняты для обеспечения безопасности полетов.

Этой ночью аэропорты Саратова, Самары, Казани, Нижнекамска, Тамбова и Уфы временно прекратили работу.

В ночь на 14 ноября и утром того же дня в 11 аэропортах России ввели ограничения на прием и выпуск самолетов. Речь идет о воздушных гаванях Геленджика, Волгограда, Пензы, Саратова, Тамбова, Краснодара, Казани, Нижнекамска, Оренбурга, Самары и Уфы.

План «Ковер» — режим закрытого неба для всех летательных аппаратов и приказ на немедленную посадку или выведение из определенной зоны всех находящихся в воздухе самолетов или вертолетов. Такой план может быть задействован по разным причинам: например, при внезапных изменениях погодных условий, представляющих угрозу для полетов, при нарушении воздушного пространства воздушным судном другого государства или при атаках БПЛА.

