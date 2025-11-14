В более 10 аэропортах России установили план «Ковер»

В ночь на 14 ноября и утром этого дня в 11 аэропортах России были введены ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

План «Ковер» был установлен в аэропортах Геленджика, Волгограда, Пензы, Саратова, Тамбова, Краснодара, Казани, Нижнекамска, Оренбурга, Самары и Уфы.

По словам Кореняко, соответствующие меры носили временный характер и были необходимы для обеспечения безопасности полетов воздушных судов.

План «Ковер» — режим закрытого неба для всех летательных аппаратов и приказ на немедленную посадку или выведение из определенной зоны всех находящихся в воздухе самолетов или вертолетов. Такой план может быть задействован по разным причинам: например, при внезапных изменениях погодных условий, представляющих угрозу для полетов, при нарушении воздушного пространства воздушным судном другого государства или при атаках БПЛА.

Ранее в Волгоградской области отразили атаку БПЛА на объекты энергоинфраструктуры.