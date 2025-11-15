Семьям погибших в ДТП с микроавтобусом в Пермском крае выплатят компенсации

Махонин: семьям жертв ДТП с автобусом в Пермском крае выплатят по 1 млн рублей

Семьям погибших в результате ДТП с участием микроавтобуса и грузовика в Пермском крае выплатят компенсации в размере 1 млн рублей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин.

По его словам, в данный момент в больницах находятся 12 пострадавших. Врачи оценивают состояние семи человек как тяжелое, пяти — как средней степени тяжести.

«Из резервного фонда края семьям погибших будет оказана единовременная материальная помощь в размере 1 млн рублей. Также материальную помощь окажем пострадавшим», — подчеркнул Махонин.

Пассажирский микроавтобус и грузовик столкнулись на трассе Пермь — Шадейка в Пермском крае вечером 14 ноября. Предварительно, водитель первого транспортного средства выехал на встречную полосу, в результате чего оно столкнулось с находившейся на ней фурой. По последним данным, погибли семь человек, в том числе один несовершеннолетний. На этом фоне Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее в Свердловской области опрокинулся автобус с пассажирами.