Увеличилось число погибших в результате ДТП в Пермском крае

Число погибших в ДТП в Пермском крае возросло до семи человек

Количество погибших в результате ДТП с микроавтобусом в Пермском крае увеличилось до семи человек. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах региона.

Трагедия произошла накануне на автодороге Пермь - Шадейка. Столкновение микроавтобуса с грузовым автомобилем привело к многочисленным жертвам.

«Количество жертв возросло до 7 человек», — подтвердил собеседник агентства в экстренных службах.

До этого в региональном управлении Следственного комитета сообщили о возбуждения уголовного дела после смертельного ДТП в Пермском крае. По предварительным данным, водитель микроавтобуса «Соболь» выехал на встречную полосу на трассе Пермь — Шадейка и столкнулся с грузовиком. В результате аварии есть погибшие, среди которых один несовершеннолетний, пострадавшие госпитализированы.

Происшествие произошло в пятницу, 14 ноября.

Ранее в Карелии 80-летний водитель Lada устроил серьезное ДТП.