Названо число россиян, серьезно пострадавших в ДТП в Египте

РИА Новости: двое из пяти россиян серьезно пострадали в ДТП в Египте
FotoDax/Shutterstock/FOTODOM

Двое российских туристов получили серьезные травмы в результате дорожной аварии в египетской провинции Красное море. Об этом РИА Новости сообщил источник в местных медицинских службах.

По данным собеседника агентства, всего в инциденте пострадали пять граждан России. Состояние одной из пострадавших, женщины 1981 года рождения, оценивается как тяжелое. Еще один турист получил травмы средней тяжести.

«Сильно пострадали двое россиян, среди них женщина 1981 года рождения, у одного из туристов менее серьезные увечья», — уточнил источник.

11 ноября сообщалось, что в результате ДТП, которое произошло на востоке Египта, 14 граждан России получили травмы средней степени тяжести.

ДТП произошло на дороге Рас-Гареб — Хургада. Туристический автобус выехал из Аль-Гардафы в рамках тура по Каиру и столкнулся с грузовиком. Сообщалось, что в результате аварии пострадали 27 россиян, в том числе трое детей: одному 13 лет, а двум другим — по 10. Один человек не выжил. В больнице рассказали, что пострадавшие отделались ушибами, их могут выписать 12 ноября.

Ранее россияне спасли пострадавшую в ДТП в Таиланде туристку.

