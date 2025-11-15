На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Дело блогера Ефремова направлено в прокуратуру

Прокуратура получила дело блогера Ефремова о финансировании ФБК
Nikita Efremov/YouTube

В прокуратуру направлены материалы уголовного дела блогера и основателя сети магазинов одежды и обуви Никиты Ефремова (внесен в РФ в перечень экстремистов), который обвиняется в спонсировании Фонда борьбы с коррупцией (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России) (ФБК). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Материалы дела Ефремова направлены в надзорное ведомство для утверждения обвинительного заключении. После определения подсудности их рассмотрит по существу один из столичных судов», — отметил собеседник агентства.

После утверждения утверждения обвинительного заключения в прокуратуре, дело будет рассмотрено по существу в одном из судов Москвы.

4 ноября стало известно, что расследование по делу Ефремова было завершено. Блогер признал фактические обстоятельства совершенного им преступления, но при этом настаивает на своей невиновности и неправильно вмененной ему квалификации.

15 октября сообщалось, что на все активы Ефремова, включая недвижимость и банковские счета, наложены обеспечительные меры.

Ранее Захарова обвинила ЕС в государственном спонсорстве международного терроризма.

