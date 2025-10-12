Никита Ефремов частично признал вину в деле о финансировании ФБК

Блогер и предприниматель Никита Ефремов заявил о частичном признании вины в ходе допроса по уголовному делу о спонсировании Фонда борьбы с коррупцией (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России) (ФБК). Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Молодому человеку вменяется совершение шести переводов по одной тысяче рублей на зарубежные счета организации, признанной в РФ экстремистской и запрещенной.

Согласно документам, Ефремов согласился с обвинением лишь частично. При этом после первого допроса он отказался добровольно предоставлять следствию свои гаджеты и пароли к ним. Блогер также сообщил, что впервые узнал о запрете любой деятельности, связанной с ФБК, на территории России.

Останкинский суд Москвы избрал Ефремову меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Ефремова задержали 19 августа в московском аэропорту Шереметьево. Создателя бренда по продаже обуви в СМИ называют «кроссовочным магнатом». Как рассказали в Следственном комитете, против него возбудили уголовное дело по статье о финансировании экстремистской деятельности — в 2021–2022 годах Ефремов, по версии следствия, переводил деньги запрещенной на территории РФ организации. СМИ уточняют, что речь идет о Фонде борьбы с коррупцией, а сумма переводов составила шесть тысяч рублей. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что в России закроют магазины Ефремова.