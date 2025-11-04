Завершено расследование дела блогера Никиты Ефремова

Завершено расследование уголовного дела в отношении блогера и основателя сети магазинов одежды и обуви Никиты Ефремова (внесен в перечень террористов и экстремистов), которого обвиняют в спонсировании запрещенного в России Фонда борьбы с коррупцией (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России) (ФБК). Об этом ТАСС рассказали в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, Ефремов признал фактические обстоятельства совершенного им преступления, но при этом настаивает на своей невиновности и неправильно вмененной ему квалификации. В ближайшее время материалы следствия направят в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, после чего дело будет рассмотрено по существу в одном из судов Москвы.

15 октября сообщалось, что на все активы Ефремова, включая недвижимость и банковские счета, наложены обеспечительные меры.

До этого Ефремов частично признал вину в деле о финансировании ФБК. В ходе допроса Ефремов заявил, что активировать в его телефоне ежемесячную подписку на донаты в размере одной тысячи рублей мог кто-то из его ближайшего окружения.

Следователи считают, что Ефремов финансировал ФБК с сентября 2021 по февраль 2022 года из-за того, что он является противником действующих органов власти РФ. Ему была избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Также утверждается, что Ефремов в 2021 году участвовал в несогласованных акциях протеста в Подмосковье.

Ранее стало известно о массовых увольнениях сотрудников ФБК в Литве.