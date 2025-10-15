На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На все активы блогера Ефремова наложили обеспечительные меры

ТАСС: на недвижимость и счета блогера Ефремова наложены обеспечительные меры
true
true
true
close
PR департамент Nikita Efremov \\ NE

На все активы блогера Никиты Ефремова, включая недвижимость и банковские счета, наложены обеспечительные меры. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранителей.

В публикации говорится, что соответствующие меры приняли по уголовному делу о спонсировании признанного в России экстремистским и запрещенного Фонда борьбы с коррупцией (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России) (ФБК).

«На все эти активы, недвижимость и денежные счета наложены обеспечительные меры», — заявил источник агентства.

Он отметил, что в ходе расследования были установлены криптокошельки, а также рублевые и валютные банковские счета, принадлежащие блогеру.

До этого Ефремов частично признал вину в деле о финансировании ФБК. В ходе допроса Ефремов заявил, что активировать в его телефоне ежемесячную подписку на донаты в размере одной тысячи рублей мог кто-то из его ближайшего окружения.

Следователи считают, что Ефремов финансировал ФБК с сентября 2021 по февраль 2022 года из-за того, что он является противником действующих органов власти РФ. Ему была избрана мера пресечения в виде запрета некоторых действий. Также утверждается, что Ефремов в 2021 году участвовал в несогласованных акциях протеста в Подмосковье.

Ранее стало известно о массовых увольнениях сотрудников ФБК в Литве.

