Еще один российский аэропорт временно прекратил работу

В аэропорту Самары (Курумоч) временно ограничили прием и отправку воздушных судов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

По его словам, такая мера была введена для обеспечения безопасности полетов.

Незадолго до этого в аэропорту Саратова (Гагарин) была предпринята аналогичная мера.

В ночь на 14 ноября и утром того же дня в 11 аэропортах России ввели ограничения на прием и выпуск самолетов. Речь идет о воздушных гаванях Геленджика, Волгограда, Пензы, Саратова, Тамбова, Краснодара, Казани, Нижнекамска, Оренбурга, Самары и Уфы.

План «Ковер» — режим закрытого неба для всех летательных аппаратов и приказ на немедленную посадку или выведение из определенной зоны всех находящихся в воздухе самолетов или вертолетов. Такой план может быть задействован по разным причинам: например, при внезапных изменениях погодных условий, представляющих угрозу для полетов, при нарушении воздушного пространства воздушным судном другого государства или при атаках БПЛА.

Ранее пилоты двух самолетов увидели дрон в районе московского аэропорта.