С экс-владельца «Южуралзолота» взыщут имущество и денежные средства

У бывшего владельца «Южуралзолота» Константина Струкова и других ответчиков конфискуют имущество на 1,4 млрд рублей и денежные средства в размере 3,5 млрд рублей. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Пластский городской суд Челябинской области удовлетворил третий иск Генеральной прокуратуры к Струкову.

Разбирательство проходило в закрытом режиме. Всего по делу проходят девять человек: Струков, его бывшая жена Людмила, дочери Евгения и Александра, 22-летняя внучка Ульяна, сожительница Елена Додик, водители Андрей Верзилин и Александр Панферов, а также доверенное лицо Алексей Сопка.

По версии следствия, бывший владелец «Южуралзолота» вывел из России более 163 млрд рублей, на которые приобрел в разных странах недвижимость, яхты, предметы роскоши.

В ФСБ считают, что Струков единично владел всем имуществом и осуществлял управление активами.

В октябре Пластский городской суд взыскал с него 3,9 млрд рублей экологического ущерба, нанесенного в результате аварии на дамбе Светлинского месторождения ЮГК.

Ранее у челябинской ОПГ изъяли имущество на 2,5 млрд рублей.