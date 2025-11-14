У челябинской ОПГ изъяли имущество на 2,5 млрд рублей

В Челябинске Советский районный суд, рассмотрев иск Генеральной прокуратуры РФ, принял решение об изъятии в пользу государства имущества на сумму 2,5 млрд рублей у ряда физлиц, включая Александра и Андрея Махониных. Об этом РИА Новости сообщил источник в региональных правоохранительных органах.

«Сегодня решением Советского районного суда Челябинска на основании административного иска Генерального прокуратуры РФ объединение «Махонинские» признано экстремистским, и деятельность которого на территории РФ запрещена. Судебной инстанцией вынесено решение об обращении в доход государства его имущества на сумму около 2,5 миллиарда рублей», – сообщил источник агентства.

В отношении одного из братьев Махониных, а также других участников организации, возбуждено уголовное дело по статье 210 Уголовного кодекса РФ, квалифицируемой как организация преступного сообщества, сообщает источник.

По мнению Генеральной прокуратуры, участники организации «Махонинские» (признана экстремистской и запрещена на территории РФ) придерживаются идеологии движения «Арестантское уголовное единство» (АУЕ), которое также признано экстремистским и запрещено в России.

