В Армении отказались экстрадировать «теневого короля» Сочи Рубена Татуляна

Генеральная прокуратура Армении: бизнесмен Татулян не будет экстрадирован в РФ
Валерий Левитин/РИА Новости

Бизнесмен Рубен Татулян, который находится в розыске по делу о мошенничестве и создании преступного сообщества, не будет экстрадирован в Россию. Об этом ТАСС сообщили в генеральной прокуратуре Армении.

«Татулян не был взят под стражу на основании того, что он является гражданином Республики Армения, следовательно, не подлежит выдаче иностранному государству», — говорится в сообщении ведомства.

В ноябре 2023 года Татуляна объявили в розыск по уголовной статье. Также Следственный комитет России возбудил в отношении предпринимателя уголовное дело по статье о создании преступного сообщества. По данным следствия, бизнесмен в 1998 году создал настоящую криминальную империю, в которую лично набирал и вооружал бандитов.

12 ноября 2025 года Telegram-канал 112 сообщил, что Татуляна задержали в Армении. По его данным, предпринимателя арестовали 7 ноября и доставили в полицию. Однако позже его отпустили.

В 2014 году Татуляна признавали одним из крупнейших инвесторов в отельный бизнес в Сочи. Он также занимал должности президента городской федерации борьбы и помощника депутата Госдумы Александра Карелина.

Ранее суд в Сочи конфисковал у Татуляна 130 объектов недвижимости.

