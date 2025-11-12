На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Армении задержали «теневого короля» Сочи Рубена Татуляна

112: беглого сочинского бизнесмена Рубена Татуляна задержали в Армении
true
true
true
close
Валерий Левитин/РИА Новости

«Теневого короля» Сочи Рубена Татуляна, разыскиваемого в России по подозрению в мошенничестве и организации преступного сообщества, задержали в Армении. Об этом сообщил Telegram-канал 112.

По данным канала, Татуляна задержали 7 ноября и доставили в полицию. Однако позже его отпустили. В 112 уточнили, что у бизнесмена есть армянское гражданство.

25 ноября 2024 года Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Создание преступного сообщества» в отношении Рубена Татуляна, известного в криминальном мире под псевдонимом «Робсон».

По данным Telegram-канала 112, Татулян в 1998 году создал настоящую криминальную империю, в которую лично набирал и вооружал бандитов. Сообщалось, что его многоступенчатая ОПГ занималась рэкетом, рейдерскими захватами и грабежом. В числе преступных деяний группировки упоминается захват пансионата «Весна» путем угрозы жизни. После 2017 года Татулян уехал за рубеж из-за начала против него уголовного преследования.

4 ноября 2023 года МВД России объявило в розыск бизнесмена Рубена Татуляна. По данным 112, в отношении него избрана мера пресечения в виде заочного ареста.

Ранее суд в Сочи конфисковал у Татуляна 130 объектов недвижимости.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами