В Армении задержали «теневого короля» Сочи Рубена Татуляна

«Теневого короля» Сочи Рубена Татуляна, разыскиваемого в России по подозрению в мошенничестве и организации преступного сообщества, задержали в Армении. Об этом сообщил Telegram-канал 112.

По данным канала, Татуляна задержали 7 ноября и доставили в полицию. Однако позже его отпустили. В 112 уточнили, что у бизнесмена есть армянское гражданство.

25 ноября 2024 года Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Создание преступного сообщества» в отношении Рубена Татуляна, известного в криминальном мире под псевдонимом «Робсон».

По данным Telegram-канала 112, Татулян в 1998 году создал настоящую криминальную империю, в которую лично набирал и вооружал бандитов. Сообщалось, что его многоступенчатая ОПГ занималась рэкетом, рейдерскими захватами и грабежом. В числе преступных деяний группировки упоминается захват пансионата «Весна» путем угрозы жизни. После 2017 года Татулян уехал за рубеж из-за начала против него уголовного преследования.

4 ноября 2023 года МВД России объявило в розыск бизнесмена Рубена Татуляна. По данным 112, в отношении него избрана мера пресечения в виде заочного ареста.

Ранее суд в Сочи конфисковал у Татуляна 130 объектов недвижимости.