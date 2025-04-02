Суд в Сочи конфисковал у предпринимателя 130 объектов недвижимости

Суд конфисковал принадлежащие сочинскому предпринимателю Рубену Татуляну свыше 100 объектов недвижимости. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» («Ъ»).

Генеральная прокуратура Российской Федерации обратилась в Адлерский районный суд с иском об обращении в доход государства имущества Татуляна. В соответствии с принятым судебным решением в казну изъято 130 объектов недвижимости общей площадью 47 тыс. кв. м и стоимостью более 3,9 млрд рублей. По ходатайству Генпрокуратуры конфискация имущества подлежит немедленному исполнению.

25 ноября сообщалось, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Создание преступного сообщества» в отношении теневого «короля» Сочи Рубена Татуляна.

По данным Telegram-канала «112», Татулян в 1998 году создал настоящую криминальную империю, в которую лично набирал и вооружал бандитов. Сообщалось, что его многоступенчатая ОПГ занималась рэкетом, рейдерскими захватами и грабежом. В числе преступных деяний группировки упоминается захват пансионата «Весна» путем угрозы жизни. За рубеж Татулян бежал после 2017 года из-за начала уголовного преследования.

4 ноября сообщалось, что бизнесмена Рубена Татуляна объявили в розыск по уголовной статье.

Ранее сообщалось, что в российском регионе в 2024 году задержали более 300 лидеров и участников ОПГ.