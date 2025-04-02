Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Суд в Сочи конфисковал у предпринимателя 130 объектов недвижимости

Суд конфисковал у сочинского предпринимателя Татуляна 130 объектов недвижимости
close
Валерий Левитин/РИА Новости

Суд конфисковал принадлежащие сочинскому предпринимателю Рубену Татуляну свыше 100 объектов недвижимости. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» («Ъ»).

Генеральная прокуратура Российской Федерации обратилась в Адлерский районный суд с иском об обращении в доход государства имущества Татуляна. В соответствии с принятым судебным решением в казну изъято 130 объектов недвижимости общей площадью 47 тыс. кв. м и стоимостью более 3,9 млрд рублей. По ходатайству Генпрокуратуры конфискация имущества подлежит немедленному исполнению.

25 ноября сообщалось, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Создание преступного сообщества» в отношении теневого «короля» Сочи Рубена Татуляна.

По данным Telegram-канала «112», Татулян в 1998 году создал настоящую криминальную империю, в которую лично набирал и вооружал бандитов. Сообщалось, что его многоступенчатая ОПГ занималась рэкетом, рейдерскими захватами и грабежом. В числе преступных деяний группировки упоминается захват пансионата «Весна» путем угрозы жизни. За рубеж Татулян бежал после 2017 года из-за начала уголовного преследования.

4 ноября сообщалось, что бизнесмена Рубена Татуляна объявили в розыск по уголовной статье.

Ранее сообщалось, что в российском регионе в 2024 году задержали более 300 лидеров и участников ОПГ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами