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МВД объявило в розыск «смотрящего за Сочи» бизнесмена Татуляна

ТАСС: бизнесмена Рубена Татуляна объявили в розыск по уголовной статье

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Валерий Левитин/РИА Новости

Сочинского предпринимателя Рубена Татуляна объявили в розыск по уголовной статье. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на базу данных МВД РФ.

«Татулян Рубен Альбертович разыскивается по статье УК», — указано в базе.

При этом не уточняется, по какой именно статье проходит Татулян. В карточке также говорится о наличии дипломатического паспорта Абхазии у разыскиваемого, который ему выдали в 2020 году.

В 2014 году Татуляна признавали одним из крупнейших инвесторов в отельный бизнес в Сочи. Он также занимал должности президента городской федерации борьбы и помощника депутата Госдумы Александра Карелина.

Предприниматель фигурирует в санкционном списке США наряду с двумя своими компаниями ЗАО «Спа-отель Весна» и ООО «Новый век-медиа». По версии американского минфина, с 2010 года Татулян был «смотрящим за Сочи» и якобы неоднократно оказывал местным ворам в законе юридическую поддержку.

Ранее сообщалось о задержании в Молдавии россиянина, находившегося в международном розыске.

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