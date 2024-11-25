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«Короля» Сочи обвинили в создании ОПГ

112: подпольного «короля» Сочи Татуляна обвинили в создании ОПГ

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Валерий Левитин/РИА Новости

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Создание преступного сообщества» в отношении теневого «короля» Сочи Рубена Татуляна. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, Татулян в 1998 году создал настоящую криминальную империю, в которую лично набирал и вооружал бандитов. Сообщалось, что его многоступенчатая ОПГ занималась рэкетом, рейдерскими захватами и грабежом. В числе преступных деяний группировки упоминается захват пансионата «Весна» путем угрозы жизни. За рубеж Татулян бежал после 2017 года из-за начала уголовного преследования.

4 ноября сообщалось, что бизнесмена Рубена Татуляна объявили в розыск по уголовной статье.

При этом не уточняется, по какой именно статье проходит Татулян. В карточке говорилось о наличии у него дипломатического паспорта Абхазии, выданного в 2020 году.

В 2014 году Татуляна признавали одним из крупнейших инвесторов в отельный бизнес в Сочи. Он также занимал должности президента городской федерации борьбы и помощника депутата Госдумы Александра Карелина.

Ранее СК предъявил обвинение двум участникам профессорской ОПГ в Приморье.

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