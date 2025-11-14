На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Молодые украинцы стали массово мигрировать в Германию

Мерц заявил о массовом прибытии в ФРГ украинцев младше возраста мобилизации
IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

Украинцы в возрасте от 18 до 24 лет стали массово мигрировать в Германию. Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц в ходе совместной пресс-конференции с президентом Кипра Никосом Христодулидисом в Берлине, передает ТАСС.

«Значительная часть тех, кто сейчас прибывает с Украины, — молодые мужчины в возрасте от 18 до 24 лет, поскольку военная служба на Украине начинается лишь с 25 лет», — рассказал немецкий лидер.

По словам Мерца, он попросил президента Украины Владимира Зеленского «побеспокоиться о том, чтобы эти молодые мужчины оставались в стране». Также он выразил обеспокоенность в связи с высоким уровнем коррупции на Украине.

До этого Зеленский пообещал гражданам 18-25 лет особый контракт, позволяющий заработать миллион гривен (около $24 тыс.) и льготы за год службы. По словам украинского лидера, призыв юношей нужен для восполнения тяжелых потерь в рядах ВСУ.

Ранее украинец выпрыгнул из окна военкомата и переломал ноги.

Новости Украины
