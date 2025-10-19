На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Закарпатской области Украины мужчина выпрыгнул из окна военкомата

«Страна.ua»: житель Мукачево выпрыгнул из окна военкомата и переломал ноги
true
true
true

Мужчина выпрыгнул из окна территориального центра комплектования (ТЦК, военного комиссариата) в городе Мукачево, расположенном в Закарпатской области Украины. Об этом сообщило издание «Страна.ua».

«Его забрали в больницу», — говорится в материале.

В нем уточняется, что врачи диагностировали у украинца переломы ног.

7 октября издание «Страна.ua» написало, что на Украине принудительно мобилизовали мужа актрисы Елены Бондаревой-Репиной, известной по сериалу «Слуга народа», в котором глава государства Владимир Зеленский еще до своего избрания исполнил главную роль. На фоне произошедшего артистка записала видео, в котором назвала сотрудников ТЦК «фашистами». Она рассказала, что у нее нет связи с супругом.

За день до этого работники военного комиссариата в Киеве насильно мобилизовали мужчину вместе с его собакой. Пес заступился за хозяина, когда люди в форме пытались усадить его в свой микроавтобус. В результате внутри машины оказался не только гражданин, но и его питомец. Очевидцы сняли инцидент на видео.

Ранее на Украине «мобилизовали» кота.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами