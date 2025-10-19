В Закарпатской области Украины мужчина выпрыгнул из окна военкомата

Мужчина выпрыгнул из окна территориального центра комплектования (ТЦК, военного комиссариата) в городе Мукачево, расположенном в Закарпатской области Украины. Об этом сообщило издание «Страна.ua».

«Его забрали в больницу», — говорится в материале.

В нем уточняется, что врачи диагностировали у украинца переломы ног.

7 октября издание «Страна.ua» написало, что на Украине принудительно мобилизовали мужа актрисы Елены Бондаревой-Репиной, известной по сериалу «Слуга народа», в котором глава государства Владимир Зеленский еще до своего избрания исполнил главную роль. На фоне произошедшего артистка записала видео, в котором назвала сотрудников ТЦК «фашистами». Она рассказала, что у нее нет связи с супругом.

За день до этого работники военного комиссариата в Киеве насильно мобилизовали мужчину вместе с его собакой. Пес заступился за хозяина, когда люди в форме пытались усадить его в свой микроавтобус. В результате внутри машины оказался не только гражданин, но и его питомец. Очевидцы сняли инцидент на видео.

Ранее на Украине «мобилизовали» кота.