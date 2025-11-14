На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин подписал указ о награждении ученых

Президент РФ Путин поручил наградить ученых Донник и Даниленко
close
Михаил Климентьев/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин своим указом наградил государственными наградами группу ученых разных специальностей. Документ размещен на сайте опубликования правовых актов.

В список подлежащих награждению ученых указана помощника президента НИЦ «Курчатовский институт» Ирина Донник, а также профессорам РАН Валерию Даниленко и Наталии Колосовой.

Кроме того, награды также вручат профессору Нижегородского государственного технического университета Алексею Лоскутову и профессору Дальневосточного федерального университета Любови Стаценко.

14 ноября президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденами Дружбы почетного консула РФ в австрийском Брегенце Берчу Хуберту. Его наградили за вклад в укрепление российско-австрийских торгово-экономических связей.

До этого в Кремле прошла церемония награждения разработчиков крылатой ракеты «Буревестник» и беспилотного подводного аппарата «Посейдон». Президент РФ принял в ней участие.

Ранее пастор поблагодарил Путина за врученную ему награду.

