Путин наградил орденом Дружбы почетного консула в Австрии

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденами Дружбы почетного консула РФ в австрийском Брегенце Берчу Хуберту. Документ опубликован на сайте правовой информации.

«За вклад в укрепление российско-австрийских торгово-экономических связей и продвижение позитивного образа России в Австрии наградить орденом Дружбы Берча Хуберта», — говорится в указе.

Путин также распорядился вручить орден члену экспертной комиссии Института изучения ушу при главном управлении по физической культуре КНР У Биня. Его наградили за вклад в развитие российско-китайских отношений в области спорта.

До этого в Кремле прошла церемония награждения разработчиков крылатой ракеты «Буревестник» и беспилотного подводного аппарата «Посейдон». В своей речи президент России Владимир Путин подчеркнул «историческое значение» созданных систем для обеспечения безопасности страны и стратегического паритета на десятилетия вперед. Глава государства поблагодарил коллективы ученых и производственников, участвовавших в работах над проектами.

Ранее Путин наградил журналистов медалью ордена «За заслуги перед Отечеством».