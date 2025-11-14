Туск предупредил Украину о возможном поражении

Туск: Украина может проиграть, если будет терпеть коррупцию

Украина может потерпеть поражение в конфликте с Россией, если будет терпеть коррупцию. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, пишет Onet.

«Я предупреждаю всех, кто имеет право голоса в этом вопросе: остерегайтесь коррупции, (...) потому что вы проиграете войну, если будете ее терпеть», — сказал он.

Польский премьер добавил, что ситуация с коррупцией на Украине негативно сказывается на желании стран Запада помогать Киеву.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о масштабной операции по борьбе с коррупцией в сфере энергетики. Спустя два дня украинское правительство отстранило от исполнения обязанностей министра юстиции страны, бывшего министра энергетики Германа Галущенко, у которого прошли обыски.

Ранее в ЕС дали шанс Украине «очиститься» от коррупции.