В Париже простились с российским художником Булатовым

В Париже прошла церемония прощания с российским художником Эриком Булатовым
Евгения Новоженина/РИА Новости

Церемония прощания с советским и российским художником Эриком Булатовым прошла в Свято-Троицком соборе в Париже. Об этом сообщает ТАСС.

Десятки людей пришли проститься с ярким представителем современного искусства. Они выразили соболезнования вдове художника Наталье.

Тело Булатова поместили в гроб со стеклянным окошком. Участники церемонии подходили к нему, чтобы попрощаться. Тело художника будет кремировано, после чего его прах доставят в Москву, там его и захоронят.

Булатов был одним из ключевых представителей московского концептуализма и современного российского искусства. Он ушел из жизни в возрасте 92 лет. Причиной смерти стала эмфизема легких.

Визитной карточкой творчества Булатова стало совмещение плакатных надписей и реалистических пейзажей на одном полотне. Он часто работал с текстом, шрифтом и советскими лозунгами, совмещая их с изображениями неба и природы, создавая контрасты и символы.

Ранее Никас Сафронов объяснил, почему смерть художника Булатова стала потерей целой эпохи.

