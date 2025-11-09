На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Названа причина смерти Эрика Булатова

ТАСС: художник Эрик Булатов скончался из-за эмфиземы легких
Советский и российский художник и скульптор Эрик Булатов умер из-за эмфиземы легких (необратимое разрушение легочной ткани). Об этом рассказала ТАСС подруга семьи Татьяна.

Она сообщила, что три последних дня художник провел в парижской больнице, а в этом году он много болел.

Булатов был одним из ключевых представителей московского концептуализма и современного российского искусства. Он ушел из жизни в возрасте 92 лет.

Прощание с ним пройдет в Париже, а хоронить его планируют в Москве. По словам Татьяны, Булатов всегда говорил, что должен покоиться только в России, поскольку родина всегда для него «была, есть и будет».

Будущий художник родился 5 сентября 1933 года в Свердловске (Екатеринбург). Он окончил Московский государственный художественный институт им. В.И. Сурикова и устроился иллюстратором. Так он зарабатывал на жизнь много лет, но и о творчестве не забывал — жил по принципу «полгода на книжки, полгода на живопись».

Визитной карточкой творчества Булатова стало совмещение плакатных надписей и реалистических пейзажей на одном полотне. Он часто работал с текстом, шрифтом и советскими лозунгами, совмещая их с изображениями неба и природы, создавая контрасты и символы.

Его культовая картина — «Слава КПСС» 1975 года — ушла с молотка в 2008-м за $2,1 млн, что тогда сделало Булатова самым дорогим российским художником. В 1989 году он покинул родину, но часто выставлялся в России.

Ранее художника Илью Кабакова назвали одним из самых дорогих мастеров, признанных на Западе.

