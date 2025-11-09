На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Умер автор картины «Слава КПСС» Эрик Булатов

Художник-концептуалист Эрик Булатов умер в возрасте 92 лет
true
true
true
close
Евгения Новоженина/РИА Новости

В возрасте 92 лет ушел из жизни художник-концептуалист Эрик Булатов. Об этом сообщает The Art Newspaper Russia в Telegram-канале.

Источник из близкого окружения художника подтвердил «Коммерсанту» смерть Булатова. Точные подробности его ухода из жизни неизвестны.

Булатов был одним из ключевых представителей московского концептуализма и современного российского искусства.

По данным газеты, он считается одним из самых богатых художников современности. За время своей карьеры мужчина создал множество известных мировому сообществу работ, среди которых «Вход – нет входа», «Свобода», «Живу-вижу». Его самая дорогая работа «Слава КПСС», созданная в 1975 году, была продана на аукционе Phillips в Лондоне за $2 млн.

Работы художника выставлены в Третьяковской галерее, Центре Помпиду, Музее Гуггенхайма и других.

Булатов родился 5 сентября 1933 года в Екатеринбурге. Учился в Московской центральной художественной школе (МСХШ) до 1952 года, а также окончил (1947–1952), окончил Московский Государственный Академический Художественный Институт имени Сурикова (МГХИ) в 1958 году.

Ранее умер народный художник России Никонов.

