Никас Сафронов объяснил, почему смерть художника Булатова стала потерей целой эпохи

Скончавшийся на 93-м году жизни советский и российский художник и скульптор Эрик Булатов был символом русского искусства на мировой сцене, а его уход — это потеря целой эпохи. Об этом «Газете.Ru» заявил художник Никас Сафронов.

«Ушел Эрик Булатов — художник, чье имя стало символом подлинного русского искусства на мировой сцене. Это не просто утрата для художественного сообщества — это потеря целой эпохи, человека, который смог соединить в своем творчестве внутреннюю свободу и глубокое осмысление времени, в котором он жил. Булатов был одним из тех редких мастеров, кто сумел говорить с миром на универсальном языке живописи, оставаясь при этом абсолютно русским художником — по духу, по боли, по правде. Его картины — это философия пространства и смысла, где каждый метр полотна наполнен размышлением о человеке, вере, о месте художника в мире», — сказал он.

Сафронов подчеркнул, что Булатов стал связующим звеном между Россией и Западом и заставил уважать современное русское искусство во всем мире.

«Он стал мостом между Россией и Западом, человеком, который представил нашу художественную мысль за пределами страны не как экзотику или протест, а как живое, глубокое и интеллектуальное искусство. Благодаря ему понятие «современное русское искусство» обрело уважение и звучание в мировых галереях и музеях. Я всегда относился к Эрику как к художнику, для которого живопись была формой существования — честной, бескомпромиссной, настоящей. Сегодня мы прощаемся с мастером, но его картины — остаются. Светлая память Эрику Булатову», — добавил он.

Булатов ушел из жизни в возрасте 92 лет 9 ноября. Последние три дня художник пролежал в одной из больниц Парижа, рассказала ТАСС подруга семьи. По ее словам, он умер из-за эмфиземы легких. Прощание с художником пройдет в Париже, однако похоронить его планируют в Москве.

Эрик Булатов считался одним из самых богатых художников современности. За время своей карьеры мужчина создал множество известных мировому сообществу работ, среди которых «Вход – нет входа», «Свобода», «Живу-вижу». Его самая дорогая работа «Слава КПСС», созданная в 1975 году, была продана на аукционе Phillips в Лондоне за $2 млн.

Ранее умер народный художник России Никонов.