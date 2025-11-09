На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Никас Сафронов объяснил, почему смерть художника Булатова стала потерей целой эпохи

Никас Сафронов назвал смерть художника Эрика Булатова потерей целой эпохи
true
true
true
close
Евгения Новоженина/РИА Новости

Скончавшийся на 93-м году жизни советский и российский художник и скульптор Эрик Булатов был символом русского искусства на мировой сцене, а его уход — это потеря целой эпохи. Об этом «Газете.Ru» заявил художник Никас Сафронов.

«Ушел Эрик Булатов — художник, чье имя стало символом подлинного русского искусства на мировой сцене. Это не просто утрата для художественного сообщества — это потеря целой эпохи, человека, который смог соединить в своем творчестве внутреннюю свободу и глубокое осмысление времени, в котором он жил. Булатов был одним из тех редких мастеров, кто сумел говорить с миром на универсальном языке живописи, оставаясь при этом абсолютно русским художником — по духу, по боли, по правде. Его картины — это философия пространства и смысла, где каждый метр полотна наполнен размышлением о человеке, вере, о месте художника в мире», — сказал он.

Сафронов подчеркнул, что Булатов стал связующим звеном между Россией и Западом и заставил уважать современное русское искусство во всем мире.

«Он стал мостом между Россией и Западом, человеком, который представил нашу художественную мысль за пределами страны не как экзотику или протест, а как живое, глубокое и интеллектуальное искусство. Благодаря ему понятие «современное русское искусство» обрело уважение и звучание в мировых галереях и музеях. Я всегда относился к Эрику как к художнику, для которого живопись была формой существования — честной, бескомпромиссной, настоящей. Сегодня мы прощаемся с мастером, но его картины — остаются. Светлая память Эрику Булатову», — добавил он.

Булатов ушел из жизни в возрасте 92 лет 9 ноября. Последние три дня художник пролежал в одной из больниц Парижа, рассказала ТАСС подруга семьи. По ее словам, он умер из-за эмфиземы легких. Прощание с художником пройдет в Париже, однако похоронить его планируют в Москве.

Эрик Булатов считался одним из самых богатых художников современности. За время своей карьеры мужчина создал множество известных мировому сообществу работ, среди которых «Вход – нет входа», «Свобода», «Живу-вижу». Его самая дорогая работа «Слава КПСС», созданная в 1975 году, была продана на аукционе Phillips в Лондоне за $2 млн.

Ранее умер народный художник России Никонов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами