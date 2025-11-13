На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
22-летний россиянин оказался в инвалидном кресле из-за энергетиков

Ura.ru: россиянин лишился возможности ходить из-за употребления энергетиков
Depositphotos

Врачи из Санкт-Петербурга пытаются вернуть 22-летнему Артему, у которого отказали ноги из-за энергетиков, возможность ходить. Об этом рассказала мать молодого человека, пишет Ura.ru.

По ее словам, проблемы начались, когда сыну было 16 лет. Подросток много времени проводил за компьютерными играми. Для бодрости начал пить энергетики — со временем вместо одной банки стал употреблять три, и на голодный желудок. К 2024 году это привело к катастрофическим последствиям — отмиранию поджелудочной железы и поражению нервов в ногах.

«Поджелудочная сжигалась, начался некроз. Это затронуло все: печень, селезенку, психику, пропал голос. А потом и ноги отказали», — сообщила мать парня.

Сейчас геймеру предстоит долгая реабилитация. Врачи надеются, что он сможет ходить через 6-12 месяцев. Однако ситуация с поджелудочной намного сложнее, поэтому медики пока не делают прогнозов на этот счет.

До этого врач-гастроэнтеролог Валерия Антюфеева заявила, что регулярное употребление энергетических напитков оказывает серьезную нагрузку на весь организм, особенно на пищеварительную систему. Медик предупредила, что энергетики могут спровоцировать повышение кислотности в желудке, в результате чего повышается риск развития гастрита и образования эрозий или язв.

Ранее Госдума обязала предупреждать о вреде энергетиков в рекламе.

