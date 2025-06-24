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Нарколог раскрыл последствия употребления энергетиков

Нарколог Шуров предупредил о разрушении зубов из-за употребления энергетиков
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Shutterstock/1take1shot

Энергетические напитки вредят поджелудочной железе, зубам и нарушают работу мозга, рассказал «Газете.Ru» психиатр-нарколог Василий Шуров. Специалист отметил, что энергетики вызывают привыкание за счет сладости и обмана рецепторов, отвечающих за усталость.

«Энергетик — это продукт-обманка. Кофеин не дает энергию, обманывает рецепторы, отвечающие за усталость, плюс огромное количество сахара — в среднем 10-15 ложек на банку — это вызывает легкий выброс дофамина, мозгу очень нравится сладкое. Таким образом возникает привыкание. Само собой, это удар по поджелудочной, нарушается обмен углеводов, разрушаются зубы, это ненужное перевозбуждение в нервной системе за счет большого количества кофеина. А так как основная категория — это все-таки подростки, у которых это еще достаточно незрелые механизмы регуляции, то, естественно, это нарушает работу мозга. Часто две-три банки, и мы видим такое сильное перевозбуждение, что иногда даже родители путают — им кажется, что ребенок что-то более серьезное выпил», — сказал он.

С 1 марта в России действует запрет на продажу энергетиков несовершеннолетним. Теперь продавцы при продаже таких напитков вправе потребовать предъявить документы как при продаже алкоголя, а реализация безалкогольных тонизирующих напитков объемом более 500 мл запрещена.

Ранее в России предложили запретить продажу энергетиков рядом со школами и больницами.

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