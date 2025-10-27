На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России ужесточили требования к рекламе энергетиков

Путин одобрил закон об ужесточении правил рекламирования энергетиков
Shutterstock/Holiday.Photo.Top

В России ужесточили требования к рекламе безалкогольных энергетических напитков; соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин. Текст документа размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Акт вносит изменения в федеральный закон «О рекламе», добавляя в него статью 25 «Реклама безалкогольных тонизирующих напитков (в том числе энергетических)». В ней говорится:

«Реклама <...> не должна обращаться к несовершеннолетним и содержать информацию о наличии в таких напитках биологически активных добавок, витаминов».

Кроме того, в рекламных материалах должно фигурировать предупреждение о вреде чрезмерного употребления энергетиков.

Психиатр-нарколог Василий Шуров в беседе с «Газетой.Ru» рассказывал, что энергетики вредят поджелудочной железе, зубам и нарушают работу мозга. Напитки также вызывают привыкание за счет сладости и обмана рецепторов, отвечающих за усталость.

Ранее россиянам рассказали, как отучиться есть много сахара.

