Красноярских «спортиков» осудили на сроки до 15 лет

Шесть участников преступной наркоорганизации, известные как «спортики», осуждены в Красноярске на сроки от 6 до 15 лет. Об этом сообщили в краевой прокуратуре.

Молодые люди избивали закладчиков, а также угрожали им, вынуждая их вернуться к незаконной деятельности. Они также «наказывали» тех, кто нарушал установленные правила наркоорганизации.

«Так, в январе 2021 года мужчины подожгли квартиру девушки, присвоившей закладку не оплатив ее», — говорится в сообщении.

Среди пострадавших от рук «спортиков» были жители Красноярска в возрасте от 18 до 60 лет.

