Красноярских «спортиков» осудили на сроки до 15 лет

В Красноярске осудили работавшую на наркобизнес банду «спортиков»
Jiri Hubatka/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Шесть участников преступной наркоорганизации, известные как «спортики», осуждены в Красноярске на сроки от 6 до 15 лет. Об этом сообщили в краевой прокуратуре.

Молодые люди избивали закладчиков, а также угрожали им, вынуждая их вернуться к незаконной деятельности. Они также «наказывали» тех, кто нарушал установленные правила наркоорганизации.

«Так, в январе 2021 года мужчины подожгли квартиру девушки, присвоившей закладку не оплатив ее», — говорится в сообщении.

Среди пострадавших от рук «спортиков» были жители Красноярска в возрасте от 18 до 60 лет.

Недавно в Новосибирске женщину приговорили к 10 годам лишения свободы за попытку передать наркотики сожителю в здании суда через поцелуй. Дождавшись появления сожителя в сопровождении конвоя, женщина приблизилась к нему и, поцеловав в губы, попыталась передать наркотики, однако это заметили судебные приставы и пресекли ее действия.

30 октября сообщалось, что в Екатеринбурге задержали с 30 кг наркотиков майора полиции Юрия Шамшина, который работал в ГУ МВД Самарской области по линии борьбы с наркотиками.

Ранее рэперу Obe 1 Kanobe вынесли приговор по делу о покушении на сбыт наркотиков.

