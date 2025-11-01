На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Новосибирске женщина осуждена за передачу наркотиков в суде через поцелуй

В Новосибирске женщина получила 10 лет колонии за поцелуй с наркотиками в суде
close
Depositphotos

В Новосибирске женщину приговорили к 10 годам лишения свободы за попытку передать наркотики сожителю в здании суда через поцелуй. Об этом сообщила прокуратура Новосибирской области в Telegram-канале.

Ее признали виновной по статье о покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере.

Суд установил, что женщина в сентябре 2024 года незаконно приобрела наркотики, пришла с ними в здание Кировского районного суда, положила их себе в рот и стала ожидать доставки в суд своего сожителя, чье дело должно было рассматриваться.

Дождавшись появления сожителя в сопровождении конвоя, женщина приблизилась к нему и, поцеловав в губы, попыталась передать наркотики, однако это заметили судебные приставы и пресекли ее действия. Наркотики были изъяты.

30 октября сообщалось, что в Екатеринбурге задержали с 30 кг наркотиков майора полиции Юрия Шамшина, который работал в ГУ МВД Самарской области по линии борьбы с наркотиками.

Ранее в Ростовской области задержали мужчину, который жарил запрещенные вещества на сковороде и ел.

