В Новосибирске женщина осуждена за передачу наркотиков в суде через поцелуй

В Новосибирске женщина получила 10 лет колонии за поцелуй с наркотиками в суде

В Новосибирске женщину приговорили к 10 годам лишения свободы за попытку передать наркотики сожителю в здании суда через поцелуй. Об этом сообщила прокуратура Новосибирской области в Telegram-канале.

Ее признали виновной по статье о покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере.

Суд установил, что женщина в сентябре 2024 года незаконно приобрела наркотики, пришла с ними в здание Кировского районного суда, положила их себе в рот и стала ожидать доставки в суд своего сожителя, чье дело должно было рассматриваться.

Дождавшись появления сожителя в сопровождении конвоя, женщина приблизилась к нему и, поцеловав в губы, попыталась передать наркотики, однако это заметили судебные приставы и пресекли ее действия. Наркотики были изъяты.

