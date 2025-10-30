На Урале задержали полицейского с 30 кг наркотиков

В Екатеринбурге задержали мойра полиции Юрия Шамшина с 30 кг наркотиков. Все подробности дела сообщает E1.ru.

«Его поймали сотрудники свердловского УФСБ. Он не смог внятно объяснить, зачем приехал в нашу область с табельным оружием, да еще и одетый по форме, и этим вызвал подозрения», — рассказал источник.

Девятки килограмм мефедрона нашли в автомобиле подозрительного полицейского.

Известно, что Шамшин работал в ГУ МВД Самарской области по линии борьбы с наркотиками. По одной из версий, полицейский содержал собственный наркомагазин. Следствию предстоит разобраться во всех обстоятеьствах.

Недавно полицейских из Челябинской области осудили за вымогательство наркотиков. Согласно материалам уголовного дела, ночью 2 июня 2024 года двое сотрудников ППС вместе с третьим подельником приехали к дому ранее судимого жителя Кыштыма. Используя свое служебное положение, они стали требовать, чтобы мужчина отдал им якобы хранившиеся у него наркотики. О преступлении стало известно сотрудникам ФСБ.

Ранее в Севастополе мужчина съел свертки с наркотиками, испугавшись полицейских.