На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На Урале задержали полицейского с 30 кг наркотиков

В Екатеринбурге задержали майора полиции с 30 кг наркотиков
true
true
true
close
Виталий Аньков/РИА Новости

В Екатеринбурге задержали мойра полиции Юрия Шамшина с 30 кг наркотиков. Все подробности дела сообщает E1.ru.

«Его поймали сотрудники свердловского УФСБ. Он не смог внятно объяснить, зачем приехал в нашу область с табельным оружием, да еще и одетый по форме, и этим вызвал подозрения», — рассказал источник.

Девятки килограмм мефедрона нашли в автомобиле подозрительного полицейского.

Известно, что Шамшин работал в ГУ МВД Самарской области по линии борьбы с наркотиками. По одной из версий, полицейский содержал собственный наркомагазин. Следствию предстоит разобраться во всех обстоятеьствах.

Недавно полицейских из Челябинской области осудили за вымогательство наркотиков. Согласно материалам уголовного дела, ночью 2 июня 2024 года двое сотрудников ППС вместе с третьим подельником приехали к дому ранее судимого жителя Кыштыма. Используя свое служебное положение, они стали требовать, чтобы мужчина отдал им якобы хранившиеся у него наркотики. О преступлении стало известно сотрудникам ФСБ.

Ранее в Севастополе мужчина съел свертки с наркотиками, испугавшись полицейских.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами