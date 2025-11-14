Рэперу Obe 1 Kanobe вынесли приговор по делу о покушении на сбыт наркотиков

Суд в Подмосковье приговорил рэпера Obe 1 Kanobe к восьми годам колонии

Видновский городской суд Московской области приговорил к восьми годам колонии строгого режима рэпера Никиту Вартикова, который наиболее известен под псевдонимом Obe 1 Kanobe, по делам о покушении на сбыт наркотиков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

«Вартикову назначено наказание в виде лишения свободы на срок восемь лет с отбыванием в колонии строгого режима», — говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что гособвинение запросило 11 лет колонии для рэпера.

Полицейские задержали Вартикова в съемной квартире в Совхозе имени Ленина (Московская область) 28 марта текущего года.

У артиста изъяли 22 горшка с растениями, похожими на коноплю, а также банки с частями растения и оборудование.

Было возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере, рэпера отправили в СИЗО.

На видео из квартиры исполнителя, позже опубликованном МВД России, можно разглядеть кусты марихуаны и необходимое для выращивания оборудование. Вартиков тогда отказался комментировать причины своего задержания и предложил дождаться официальных обвинений.

Ранее актрисе Трояновой запросили девять лет колонии за призывы уничтожать россиян.