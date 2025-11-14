На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин обсудил с Совбезом меры противодействия правонарушениям в интернете

Путин предложил Совбезу обсудить борьбу с правонарушениями с использованием ИКТ
true
true
true

Президент России Владимир Путин обсудил с Совбезом РФ вопросы противодействия правонарушениям, совершаемым при помощи интернета. Об этом пишет РИА Новости.

«У нас сегодня очень важная тема, связанная с противодействием правонарушениям, которые совершаются с использованием информационно-коммуникационных технологий», — сказал он.

Президент попросил доложить о ситуации министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева.

5 ноября президент Россия также провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности страны. В ходе встречи он потребовал от министерства обороны, внешнеполитического ведомства, гражданских ведомств и специальных служб внести предложения о возможности подготовки к испытаниям ядерного оружия. Ранее аналогичное требование к своему правительству выдвигал американский президент Дональд Трамп.

30 октября Трамп поручил министерству войны немедленно начать ядерные испытания, объяснив свое решение действиями «других ядерных держав».

Ранее Путин назначил нового заместителя секретаря Совбеза.

