Путин назначил нового заместителя секретаря Совбеза

Президент России Владимир Путин назначил замминистра обороны России генерала-полковника Андрея Булыгу заместителем секретаря Совета Безопасности Российской Федерации (РФ). Указ размещен на официальном сайте публикования нормативных правовых актов.

«Назначить Булыгу Андрея Михайловича заместителем секретаря Совета Безопасности Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности», — говорится в документе.

Другим указом на пост Булыги был назначен занимавший пост командующего войсками Южного военного округа генерал-полковник Александр Санчик. Президент освободил его от занимаемой должности.

В российском военном ведомстве Булыга отвечал за материально-техническое оснащение армии.

5 ноября российский лидер назначил замглавы Федеральной антимонопольной службы Виталия Королева временно исполняющим обязанности губернатора Тверской области. Королев был выпускником четвертого потока так называемой «школы губернаторов» — программы подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, запущенной в июне 2017 года.

Ранее Путин назначил замруководителя Росархива.