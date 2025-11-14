Леонида Гозмана заочно приговорили к 10 годам колонии

РИА Новости: Гозмана осудили на 10 лет по делу об оправдании терроризма

Второй западный окружной военный суд приговорил политика Леонида Гозмана (признан в РФ иностранным агентом, внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) к 10 годам лишения свободы в колонии общего режима по делу об оправдании терроризма. Об этом пишет РИА Новости.

Обвинение запрашивало для 75-летнего политика 11 лет колонии, однако приговор был смягчен с учетом того, что Гозман уже был осужден на 8,5 года лишения свободы по делу о фейках о ВС РФ.

До этого жена политика Леонида Гозмана Марина Егорова эмигрировала в Израиль, находясь под следствием в РФ по делу о контрабанде. Политик подчеркнул, что эмиграция Егоровой была «совершенно легальной».

Поводом для возбуждения дела о контрабанде в отношении Егоровой стал провоз незадекларированной дореволюционной столовой утвари из мельхиора и серебра через границу с Литвой. По словам Гозмана, приборы достались им от его матери. Приборы не имели культурной ценности, однако на их вывоз нужно было получить разрешение от Минкульта России.

Ранее Росфинмониторинг включил Екатерину Шульман (признана в РФ иностранным агентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в список террористов и экстремистов.