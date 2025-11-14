Гозману запросили 11 лет колонии по делу об оправдании терроризма

Прокурор Светлана Тарасова просит Второй Западный окружной военный суд заочно приговорить политика Леонида Гозмана (признан в РФ иностранным агентом, внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), обвиняемого в оправдании терроризма, к 11 годам колонии общего режима. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Помимо этого, прокурор в ходе прений сторон призвала лишить Гозмана права администрировать сайты сроком на пять лет.

Политика обвиняют по уголовной статье о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, публичному оправданию терроризма или пропаганды терроризма через СМИ или интернет.

По данным следствия, находясь за пределами России, Гозман дал интервью зарубежному изданию. Оно транслировалось в прямом эфире на одном из видеохостингов и было доступно неограниченному числу зрителей. В его высказываниях, как установили специалисты, содержались признаки пропаганды терроризма и призывов к террористической деятельности на территории РФ.

30 сентября прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по делу Леонида Гозмана.

Ранее жена политика Гозмана эмигрировала в Израиль, находясь под следствием.