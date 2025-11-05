На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Жена политика Гозмана эмигрировала в Израиль под следствием

Адвокат жены Гозмана Бирюков рассказал, что она уехала в Израиль под следствием
Сергей Савостьянов/ТАСС

Жена политика Леонида Гозмана (признан в РФ иностранным агентом, внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) Марина Егорова эмигрировала в Израиль, находясь под следствием по делу о контрабанде. Об этом рассказал РИА Новости ее адвокат Михаил Бирюков.

Слова Бирюкова стали подтверждением поста Гозмана в социальных сетях. Политик подчеркнул, что эмиграция Егоровой была «совершенно легальной».

По делу о контрабанде Егорова была задержана в октябре 2024 года во время приезда в Москву с курсом лекций. Она была направлена под домашний арест и ожидала суда, по итогам которого ей грозило лишение свободы на срок от семи до 12 лет или штраф в размере дохода за пять лет.

Поводом для возбуждения дела о контрабанде в отношении Егоровой стал провоз незадекларированной дореволюционной столовой утвари из мельхиора и серебра через границу с Литвой. По словам Гозмана, приборы достались им от его матери. Приборы не имели культурной ценности, однако на их вывоз нужно было получить разрешение от Минкульта России.

30 сентября прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по делу Леонида Гозмана. Ему вменяется часть 2 статьи 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационных сетей). Дело Гозмана будет рассматриваться 11 ноября. Политик уже был заочно приговорен к 8,5 года колонии общего режима за дискредитацию ВС РФ.

Ранее зампреду «Яблока» Шлосбергу назначили обязательные работы по статье об иноагентах.

