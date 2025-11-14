На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Синоптик назвал причину «зловещего окраса» неба в Москве

Тишковец: «зловещий окрас» неба утром в Москве предвещает резкое похолодание
Telegram-канал Москва 24

Необычный цвет неба над Москвой и Подмосковьем предвещает резкую смену погоды в сторону похолодания. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, передает РИА Новости.

По его словам, «такая цветовая гамма вызвана розовой и фиолетовой окраской высококучевых облаков лучами восходящего в 8 часов 3 минуты солнца». В свою очередь это свечение отразилось в более низких слоисто-кучевых облаках.

«Зловещий окрас неба предвещает нам серьезное ухудшение метеоусловий и резкую смену погодной парадигмы — завтра поутру постучит зима и москвичи обнаружат за окном побелевшую землю», — добавил Тишковец.

До этого он рассказал, что 15 ноября в Москве выпадет треть месячной нормы осадков. В субботу ожидается ливень, который в промежутке с 3 до 4 часов ночи на воскресенье при температуре воздуха +2°С станет переходить в заряды мокрого снега и снега. Уже к 9 часам в Москве можно будет наблюдать снежный покров высотой от 1 до 3 см, который к полудню достигнет 4 см. При этом порывы ветра будут достигать 11 метров в секунду.

Ранее синоптик перечислил заснеженные российские регионы.

